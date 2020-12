El momento del ataque a balazos. Foto: cámara de seguridad. IMÁGENES SENSIBLES.

El violento hecho tuvo lugar el pasado 14 de noviembre pasado, pero recién ahora se dieron a difusión los detalles y las tremendas imágenes de los sucedido.

Christian Adrián Acosta, de 42 años de edad, de la localidad bonaerense de Ezpeleta, se sumó a la larga lista de las víctimas de la inseguridad, cuando fue blanco de un violento ataque y asalto.

Todo se dio en momentos en los que pretendía ingresar con su auto a un hotel alojamiento en Quilmes. El hombre se encontraba acompañado por su pareja.

En ese instante fue abordado por tres delincuentes, quienes amenazaron a la pareja para llevarse el vehículo, un Peugeot 208 de color blanco, todo a punta de pistola.

Así, Acosta trató de dar marcha atrás y uno de los malvivientes disparó a quema ropa contra el parabrisas y le ocasionó un daño irreparable: lo dejó ciego.

El asalto captado por cámaras de seguridad. Canal 26. IMÁGENES SENSIBLES.

Ahora, a más de dos semanas del hecho, fuentes policiales confirmaron que luego de una ardua tarea de investigación, la Policía Bonaerense logró la detención de cuatro sospechosos.

Uno de ellos no habría sido captado por las cámaras de seguridad que registraron el hecho.