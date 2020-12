El mozo recibió una propina abundante, imagen ilustrativa.



La fantasía de cualquier mozo es recibir una desorbitante propina que le salve el mes. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a Emily Bauer. Sin embargo, la camararera no pudo recibir el total de la factura ya que los dueños del restaurante la sorprendieron con una triste excusa.

Noticias relacionadas

A dos semanas de haber comenzado a trabajar como mesera en Red Hook Seafood and Bar, un restaurante ubicado en San Antonio, Texas, Emily Bauer recibió una desopilante propina de 2 mil dólares. El benefactor había sido un cliente que además era dueño de una cadena de restaurantes.

A raíz de la enorme cantidad de comensales que se encontraban en el lugar, la mesera le había pedido disculpas en reiteradas ocasiones al hombre y él siempre le había contestado amablemente. A pesar de haber pedido ya la comida, el hombre se cansó de esperar y canceló la orden.

Tras pedir la cuenta, el hombre se retiró y allí fue cuando Emily encontró la propina de 2 mil dólares, junto a una nota que decía “¡Feliz Navidad! ¡Sigue trabajando duro”. “Lo abrí y comencé a llorar. Al instante pensé en mis hijos!”, contó la camarera que tiene dos hijos, uno de 2 años y otro de 5 meses.

Pero los dueños del restaurante le dijeron que, por regla del establecimiento, no podía procesar una propina mayor a los $500 y aunque les sugirieron que le entreguen cuatro propinas separadas de $500, volvieron a negarse.

“No creo que sea nuestra responsabilidad como mesero decir ‘no me puedes dar tantas propinas, lo siento, hay un límite”, aseguró Bauer. “Si ese es el caso, debería haber carteles colocados en los restaurantes o en el recibo para decir que hay un límite de $500”, agregó.

Emily decidió hacer una publicación en Facebook: “Aunque no pueda recibirlo, gracias. Gracias por tener un corazón tan grande”. Los dueños del restaurante, por su parte, también hicieron su descargo y se defendieron.

El ticket con la propina incluida.

“La tarjeta del caballero no nos permitió procesar la propina. Lo intentamos varias veces, Emily lo intentó, los gerentes se cansaron y el propietario llamó a Visa para preguntar qué podíamos hacer. Visa no pudo forzar una propina de $2000 porque no era válida”, aseguraron.

El caballero llamó preguntando si Emily podría recibir su propina. La gerencia le dijo que la propina no se procesaría y que si podía entregarla en efectivo o cheque, dijo ‘ok’ y luego colgó. No se ha aparecido en el restaurante”.