Arabia Saudita construye un hotel de lujo bajo el desierto, Canal 26.

El último complejo turístico de lujo, que se está construyendo como parte de los esfuerzos épicos de Arabia Saudita por convertirse en un importante destino turístico, se ha revelado como un impresionante y ambicioso proyecto edificado en piedra arenisca cerca de un sitio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Llamado Sharaan, el complejo turístico situado dentro de la Reserva Natural de Sharaan, en el desierto de Al-Ula, está diseñado por el aclamado arquitecto francés Jean Nouvel.