Luque. Foto Inforegión.

El juez de Garantías 2 de San Isidro Orlando Díaz le concedió este viernes la eximición de prisión en orden al delito de “homicidio culposo” a Leopoldo Luque, el neurocirujano de Diego Armando Maradona.

El pasado jueves, el médico había ampliado este pedido ante el temor de ser detenido en el caso que investiga si hubo negligencia en la muerte del astro del fútbol.

El escrito que presentaron sus abogados, liderados por Julio Rivas, era una especie de descargo ante una posible imputación donde argumentó que “Maradona decidía por sí solo y rompía constantemente contratos tácitos con sus profesionales”. Además, expresa que el astro “quería estar solo y así lo manifestaba y echaba a todos de la casa donde se encontraba alojado”.

Esta decisión del Juez le permite a Luque seguir en libertad pero el expediente avanza y su situación podría modificarse en un futuro si es que los investigadores dan con elementos que pudieran comprometerlo.

A Luque podrían imputarle la figura de abandono de persona y es por eso que los abogados del profesional de la Salud aseguraron que su defendido concurrió “en tres oportunidades” a la casa del country San Andrés, en la que el exfutbolista murió el 25 de noviembre pasado: “Nuestro asistido nunca puso en peligro la vida o la salud de su amigo y paciente, fue él que lo llevó a la clínica a hacerse un chequeo completo y le ordenó la realización de una TAC”.

“Ninguno de los médicos, incluido el cardiólogo que efectuó los estudios prequirúrgicos en la clínica Olivos, advirtió un riesgo de vida. Todos apuntaron al síndrome de abstinencia y así quedó reflejado en la historia clínica y en el acta de externación”, agregaron los defensores del médico.

Hasta el momento los fiscales no pidieron el arresto de Luque e incluso ni siquiera fue indagado en la causa.

Sus abogados dijeron: “Debemos saber cómo y por qué murió Maradona y, de haber responsables, quiénes fueron”. Hasta el momento, Luque colabora con la investigación y quiere declarar para “contestar a todas y a cada una de las preguntas que se le pretendan hacer”.

Según el documento y en torno al alta al Diez, se indica que “se tomaron todas las medidas necesarias para efectuar el acto quirúrgico, todos los estudios preliminares y posteriores, permaneció internado. Luego de ello fue externado en forma coordinada por su familia y médicos”.

Sin embargo, para la fiscalía general de San Isidro, la casa de Tigre en la que murió Diego Maradona no era apta para una internación domiciliaria y tras realizar peritajes, los investigadores encontraron las ventanas de la habitación del astro estaban tapiadas y no se trata de un sitio adecuado para descansar después de la operación delicada que pasó el ex DT y futbolista.

En dicho peritaje complejo estuvieron familiares y abogados. Dalma y Giannina Maradona, los letrados de las partes y hasta un representante de Matías Morla fueron partícipes del operativo.

Además, encontraron que el dormitorio era un play room con vidrios tapiados. La cama estaba ubicada de forma tal que Maradona no podía ver hacia el exterior y no entraba demasiada luz a la pieza. Hay una puerta corrediza, pero no separaba bien el dormitorio del resto de la propiedad. Para la Justicia, las fotos difundidas no muestran la realidad de la propiedad en la que Diego debía tener una recuperación total después de pasar por el quirófano.