Motochorros atropellan a un policía. Foto: Captura Canal 26.

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió este sábado a la mañana en Villa Devoto luego de ser atropellado por dos motochorros que minutos antes habían robado ese vehículo y venían escapando.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 horas en la colectora de la avenida General Paz y Concordia cuando el policía, que había recibido el alerta, intentó detenerlos para frustrar la fuga y fue violentamente arrollado.

Uno de los tripulantes de la moto también falleció en el acto, mientras que el conductor fue detenido.