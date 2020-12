Nicole Neumann.

A fines de 2019, Nicole Neumann decidió bloquear a Ángel De Brito en su celular, furiosa porque en su programa contaron que más allá de su amor a la animales y de llevar una dieta "casi vegana", usaba algunas prendas de cuero. El tema quedó en el olvido, pero el Pollo Álvarez lo sacó a flote en su programa y le pidió a la modelo que se reconciliara con el conductor de "Cantando 2020".

"Teníamos muy buena relación, pero él se comportó de una manera sin humanidad, rompió códigos y no me gustó. Yo ya no estoy a esta altura de mi vida para estas cosas. Entonces, bloqueo y chau. Yo perdono, pero no, porque él hoy es amigo y mañana es enemigo de vuelta. Yo me lo ahorro a eso.

A mí me gustan las cosas lineales", contó "Nikita" en "Nosotros a la mañana" y mostró algunos chats con el periodista. Pero a De Brito no le gustó nada que publicaron conversaciones privadas y al hacerse eco de sus declaraciones de la rubia, salió al cruce en "Los ángeles de la mañana". "Nicole se enojó conmigo, en ese momento en el que ella hablaba de veganismo, y nosotros la mostramos a ella con un cinturón de cuero que le había regalado Facundo Moyano.

Y acá contamos que tenían tapizado de cuero", empezó y trató de mentirosa a la ex de Fabián Cubero, que aseguró que nunca la pasa información a los periodistas. "¿Yo que tengo que hacer? ¿Tengo que mostrar los mensajes de ella diciéndome 'contá esto como si fuera en off, que lo contó una amiga? Lo puedo hacer", manifestó y tras mostrar el inicio de una conversación que tuvieron en el pasado, concluyó: "De estos chats tengo dos mil y audios, 125 mil. Así que si vas a hablar de mí, hablá con la verdad".