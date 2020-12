River Plate. Foto: NA

River, ya clasificado a la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, conformará una alineación con mayoría de suplentes para recibir esta noche a Godoy Cruz, en cancha de Independiente, en un partido correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo 3.



El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Pablo Echavarría (Juan Pablo Belatti y Hugo Páez serán sus asistentes) y la televisación de Fox Sports Premium.





El elenco "millonario" logró avanzar en el certamen la fecha pasada tras vencer a Rosario Central en Arroyito (2-0) y ahora solo resta definir si finaliza como líder de su zona.



El próximo miércoles River disputará la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Nacional de Montevideo, por eso el técnico Marcelo Gallardo le dará descanso a los habituales titulares.





De esta manera, de los futbolistas que suelen estar desde el arranque solamente el experimentado Javier Pinola sería de la partida frente al elenco mendocino.





El ex Chacarita y Racing es el jugador con más minutos acumulados en el plantel de River, ya que solo no jugó el segundo tiempo con Banfield y, aunque se especulaba con que Gallardo pondría a Augusto Aguirre, el juvenil no estaría desde el inicio y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

El "Tomba" no atraviesa un buen momento, apenas cosechó un punto en el torneo, quedó eliminado y además la fecha pasada, frente a Banfield (0-0), perdió a un futbolista representativo como es Santiago "Morro" García.





El atacante uruguayo volvía a jugar como titular después de mucho tiempo, pero un choque con el arquero Mauricio Arboleda le produjo un fuerte traumatismo en el tórax y un principio de luxación acromioclavicular.





De esta manera, el "Morro" García no podrá decir presente en Avellaneda y su lugar será ocupado por Tomás Badaloni, el mismo atacante que lo reemplazó en el partido con el "Taladro".