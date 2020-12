Juan Carlos De Pablo, economista.

El economista Juan Carlos de Pablo lanzó una fuerte sentencia sobre la gestión de Alberto Fernández, al decir que “A este gobierno nadie le cree nada”.

“Argentina es un país presidencialista y el presidente Alberto Fernández está totalmente desdibujado” sentenció.

Al ser consultado por los recientes datos que dio la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre la pobreza en Argentina que arrojó una cifra del 44,2%, De Pablo comentó que “es muy probable que la cifra de la pobreza en el país no obedezca solo a la cuarentena”.

Y continuó, “la lucha contra la pobreza es doble. Primero el sistema economico tiene que funcionar, en Argentina ya estamos llenos de programas, cuántos más planes quieren hacer” declaró.

Además, se manifestó crítico sobre la manera en que se realizan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. "El informe del FMI dice que el problema es que nadie le cree al Gobierno, no hace falta venir hasta acá para eso. Son burócratas los de la misión", criticó.

"El gran desafío del Gobierno no es el FMI ni los bonistas, el gran desafío son los argentinos, que somos más exigentes que los bonistas. El Estado no tiene más remedio que emitir, no me jodas con precios máximos, con que no vas a mover las tarifas", afirmó.

"Hay un terrible dilema del equipo económico", completó.