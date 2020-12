Redes Sociales.

Una chica de 17 años denunció ante la Policía que fue violada por un hombre al que había contactado por Internet, y que la había citado a una entrevista para proponerle una posibilidad como modelo. El hecho ocurrió en la la ciudad de Londres, en Inglaterra.

La joven fue contactada por instagram por una mujer, que se hacía pasar por una cazatalentos de modelos. La invitaron a reunirse para grabar un video en el centro de Londres, pero cuando llegó, un hombre que no conocía la estaba esperando.

"Me dijo que era el gerente y me llevó a un apartamento en el piso de arriba, donde me violó", dijo.

Noticias relacionadas

"La cazatalentos de modelos con la que había estado hablando en internet llegó media hora después con condones. Estaba claro que todo había sido planeado entre ellos".

Durante el período de confinamiento de abril a junio la policía registró 1.200 delitos de acoso sexual en internet en el Reino Unido y aproximadamente 100 de estos delitos se registraron en Londres.

La red social Instagram, que es propiedad de Facebook, fue señalada como la plataforma elegida para el acoso sexual, lo cual es una tendencia de la que ya se advirtió en 2019.