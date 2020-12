Domingo Cavallo, ex ministro de economía.

Domingo Cavallo, ex ministro de economía advirtió que el gobierno está a tiempo de evitar un “rodrigazo” y si bien dijo que efectivamente cree que tomará medidas para evitarlo, no podrá impedir una alta inflación el año próximo.

Cavallo reconoció que “en economía es muy difícil hacer predicciones”. “Todo lo que vengo diciendo apunta a que el gobierno advierta los desajustes que tiene que resolver o corregir y lamentablemente su discurso general, incluso el hecho de que aparecen enfrentados distintos integrantes del gobierno, en particular el presidente y la vicepresidenta, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, esta heterogeneidad de visiones y objetivos hace que no se pueda ver con claridad lo que va a ocurrir en el futuro”.

Para ejemplificar "El rodrigazo" que fue una explosión inflacionaria a partir de junio de 1975, cuando el recién asumido ministro de Economía, Celestino Rodrigo, intentó corregir abruptamente una serie de presiones y desajustes acumulados desde 1973 por los gobiernos de Cámpora, Perón e Isabel Perón con una fuerte devaluación de la moneda y aumentos de tarifas públicas que llevaron a que la inflación superara ese año el 180 por ciento.

"Ahora el Ministro Guzmán claramente quiere implementar ajustes, no lo llaman así pero la verdad que las cosas que está diciendo significan hacer ajustes, que son necesarios, políticamente costosos y van en contra de lo que habían sido los anuncios preelectorales, pero en seguida salen opiniones que desmienten lo que dice el ministro”, afirmó cavallo.

“Yo creo, de todas maneras, que pueden evitar un rodrigazo, pero lo que no van a evitar es una alta inflación. Tal como van las cosas, sostengo que la inflación del año próximo no va a ser inferior al 50%”, reveló el ex ministro.

La preferencia de la población por el dólar, dijo en otro pasaje de la entrevista, “tiene que ver con que el argentino es una persona inteligente que aprendió de la experiencia de muchos años de alta inflación que la forma de proteger su ahorro cuando tiene excedentes financieros, cuando ahorra, es mantenerlos en dólares, porque de esa forma evita que la inflación y los golpes de todo tipo y las intervenciones del gobierno se los quiten”.

El exministro insistió en una constante de sus análisis. “La que hoy tenemos no es una buena organización económica y requiere de un régimen monetario con régimen de convertibilidad, no necesariamente de tipo de cambio fijo, pero que se pueda usar legalmente el dólar como alternativa al peso. Es un sistema bimonetario, pero no bimonetario con una segunda moneda ilegal como sería el dólar actualmente en la Argentina, sino legalizando el uso del dólar, reconociéndole a los argentinos que si se sienten bien con el dólar, pueden ahorrar en dólares, pero que esos dólares se canalicen hacia el financiamiento de las empresas y de la inversión, no capitales que van al exterior”.