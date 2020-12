Hilda "Chiche" Duhalde. Foto: NA.

La exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde se refirió este domingo al tema de la quita de la coparticipación decidiad por el Gobierno contra la Ciudad de Buenos Aires y se metió en la polémica.

Con un tono elevado y visiblemente ofuscada, dijo: "Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de puta. Lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza".

De este modo la dirigente peronista se manifestó claramente en contra de la iniciativa del Gobierno Nacional al aplicar un recorte de recursos a Capital Federal de manera unilateral e inconsulta.

Noticias relacionadas

Duhalde ya había dicho desde un principio que la quita de puntos de coparticipación es "un ataque feroz del Gobierno que no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado".

Así, expresó que "como siempre pasa con el kirchnerismo, sigue para adelante, nada los detiene” y añadió: “Por eso nunca fui kirchnerista. Me entusiasmé cuando llegó Alberto (Fernández) al poder porque creí que iba a hacer otra cosa y creí que iba a conducir el país. Hoy, terminado su año de mandato, la desilusión es atroz”.

"A mí me gustaría verdaderamente ver a (Horacio Rodríguez) Larreta, y yo no soy de Cambiemos, con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde", dijo en declaraciones radiales.

En el mismo sentido, también se le consultó su opinión luego del primer año de gestión presidencial de Alberto Fernández. Comentó al respecto que "que ha sido un año de pésima gestión del Gobierno, porque hubo muchas cosas que se podrían haber hecho y no se han hecho”.

TDel mismo modo cuestionó al Presidente por sostener que el Gobierno consiguió que "no haya argentinos con hambre": "No está leyendo la realidad. Hay dos opciones: o miente descaradamente o no está leyendo la realidad por cosas que él sabrá. Como decíamos hace muchos años, le hacen el diario de Yrigoyen o miente descaradamente".

"Con los datos que no solamente da la UCA, sabemos que la canasta básica está hoy en 50 mil pesos. ¿Vos me podés decir cuánta gente gana 50 mil pesos? ¿Y una persona que gana 60 mil pesos dejó de ser pobre? Tampoco lo dejó, porque no puede sostener si tenía un auto, si tenía una prepaga o si quería mandar a su hijo a un colegio un poquito mejor", dijo Hilda "Chiche" Duhalde.

Así mimso, también habló sobre la determinación de la Corte Suprema de confirmar la condena de Amado Boudou en la causa Ciccone, sostuvo que le "alegró que la Justicia haya actuado como actuó", pero cuestionó que el ex vicepresidente esté su casa y no esté detenido en una cárcel.

"Lo que no entiendo es por qué está en su casa. Tiene que estar como cualquier hijo de vecino, sobre todo en delitos de esta naturaleza, donde tiene que estar, que es en la cárcel", sostuvo la exsenadora.