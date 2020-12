Dalma y Diego

A once días de la muerte de Diego Armando Maradona hay dos cuestiones que siguen vigentes: los homenajes que se le rinden en todas partes del mundo, las declaraciones cruzadas y los problemas entre los distintos sectores de su entorno, que esta tarde sumaron un nuevo y fuerte capítulo, con el mensaje durísimo de Dalma contra Matías Morla, quien fuera abogado del "10".

Dalma salió en defensa de su hermana Gianinna, quien fue acusada por el letrado por no haber podido asistir al velorio como tampoco a las despedidas privadas que tuvo el astro argentino.

"Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", le dijo Morla y la mayor de las hijas de Claudia redobló la apuesta con un explosivo mensaje en Instagram.

En la red social compartió tres historia y, en la primera, lo trata de "cagón" ya que no pudo etiquetarlo para que lea lo que venía después: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'... Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente".

"Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social", escribió y agregó: "Y como me enteré que no te puedo @ sé que te vas a enterar igual MATÍAS MORLA".

"A mi hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradeceme: menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto", cargó.