Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini regresó a Italia luego de su visita a la Argentina donde estuvo junto a su familia, y ya dio a conocer su nueva canción. La cantante estuvo 10 meses sin ver a los suyos por el coronavirus, pero al volver al frío invierno europeo, se mostró muy sensual con su nuevo trabajo discográfico y lo compartió en redes.

La bella artista había posteado: "Próximo lunes 7 de diciembre, se rompe ese nuevo tema". Así anticipaba lo que venía: su nuevo videoclip, donde se lave con un look que combina lo urbano con un top de fiesta.

Oriana es autora de Love me down easy, Bad, Mis Manos, entre otros singles musicales en los que decidió manifestar mensajes a través del idioma inglés, que tanto le gusta. Ahora, llega con una combinación de estilos en Lo que tienes. Su posteo de adelanto musical enloqueció a los fanáticos: más de 228 mil reproducciones, más de "55 mil me gusta" y una lluvia de comentarios al pie de su posteo.

Noticias relacionadas

"No por diosssss", "me enamoré de esto", "plis que fuego", "quiero ya", "te amo", "sos una reina", "que genia plis"... algunos de los mensajes para la artista, que sigue perfeccionándose en el mundo de la música.