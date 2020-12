Noticias relacionadas

Entrevista a periodista rusa por primeros días de vacunación. Captura Canal 26.

Rusia comenzó este fin de semana a aplicar la vacunación general contra el coronavirus a sus ciudadanos, a través de 70 clínicas.

Moscú, que es el principal foco de infecciones en Rusia, con más de 28.000 casos en un día, espera brindar dosis de la Sputnik V a entre seis y siete millones de moscovitas, que recibirán dos inyecciones seguidas.

En el programa de “10 a 12” que se emite por Canal 26 con la conducción de Federico Bisutti entrevistaron a la periodista Viktoria Ilyakovac que analizó los primeros días de vacunación en el país europeo y contó la reacción de la población.

“Se espera un fin de año atípico en Rusia y en todo el mundo, no hay luces navideñas, ni animos de festejo” dijo.

Y agregó “ahora con la vacunación esperamos estar un poco mejor. Ya se vacunaron alrededor de dos mil personas del sector publico y de la salud”.

Your browser does not support the video element.

Respecto a las medidas del gobierno para la aplicación de la vacuna, la periodista sostuvo que “la aplicación es totalmente voluntaria”. Y agregó que en las próximas semanas se sabrá si el gobierno de Vladimir Putin dispone que todos deben aplicarse la dosis de la Sputnik V.

La periodista también declaró que “todavía hay mucha gente que desconfía de la vacuna”.