El padre del niño, junto a Canal 26.

Un niño de cinco años está internado en el Hospital de Niños, presenta una fractura de cráneo y lesiones encefálicas, luego de haber caído a una fosa en un bar del barrio porteño de Saavedra. El niño había ingresado al lugar junto a su madre, quien dijo que el sótano no estaba debidamente señalizado, por lo cual no vieron la entrada al lugar bajo tierra, tras lo cual se desató el drama.

"Bar de Saavedra: Niño de 5 años en terapia intensiva por caer en fosa", encabezaba el comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal (MPF). "El menor posee fractura occipital, lesiones encefálicas y permanece internado en el Hospital de Niños", agrega el comunicado del MPF.

La información agrega que "el Fiscal Matias de Sanctis (fiscalía penal y contravencional nro. 7 de CABA) caratuló la causa como lesiones graves culposas".

Este martes, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Mariano, el padre del niño accidentado. El hombre sigue notablemente conmovido por lo sucedido y apuntó directamente contra los dueños del bar. Así mismo aseguró que irán a fondo junto a la madre del niño para exigir justicia y dar con los responsables de semejante irregularidad en el local.

También aseguró que es necesario saber si el local estaba debidamente habilitado.

El niño que se encuentra internado.

"Cuando yo pasé por acá (señalando la zona del accidente), estaba el pozo cerrado. O sea... ¿por qué no lo cerraron antes y nos evitábamos el disgusto?", sostuvo Mariano.

"Lo más importante es que él (el niño) está bien, más allá de que está todo machucado", dijo el padre ante las cámara de CANAL 26.

Las declaraciones del padre del niño accidentado en Saavedra. Canal 26.

El hombre también se había expresado en las redes sociales.

"Así estaba mi hijo hoy a la tarde y ahora esta así!! LOCAL WHOOPIES EN ROQUE PEREZ Y G. DEL RIO. TENÍAN ABIERTO EL SÓTANO Y MI HIJO CALLO (SIC) ADENTRO! TIENE FRACTURA DE CRÁNEO Y ESTA INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA EN EL HOSPITAL ELISALDE!!! HIJOS DE MIL PUTA!", dice uno de los posteos.

"Ahí tenés el sótano de mierda donde cayó mi hijo, estaba destapado y no estaba señalizado! Mi hijo venia caminando y pisó en falso la cbdsm!!! Lo tengo en terapia intensiva, me vienen hablar de que????" se lee en otro comentario postedo en la red social.

El mensaje en las redes.