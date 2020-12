Asesinato en barrio porteño de Retiro. Canal 26.

Un hombre armenio de 47 años de edad ha sido asesinado durante la mañana de este martes en el barrio porteño de Retiro. La muerte se produjo como consecuencia de un disparo de arma de fuego en el cuello, perpetrado por al menos tres delincuentes que quisieron robarle la bicicleta.

De acuerdo a fuentes policiales, el asesinato tuvo en la intersección de la Avenida Madero y San Martín alrededor de las ocho de la mañana. Personal del SAME llegó de inmediato al lugar d elos hechos para atender a la víctima; tras lo cual la trasladaron al Hospital Fernández, donde falleció antes de llegar.

Respecto de los delincuentes, se pudo saber que uno de ellos es adolescente, de 15 años de edad, que cayó detenido poco después por la Policía de la Ciudad.

La detención se produjo a pocas cuadras del lugar del asesinato, en la entrada al Barrio 31. Entre sus pertenencias, el menor tenía el arma de fuego.

“A las 8.15 se recibió una alerta por un herido de arma de fuego en Madero y San Martín. Acudieron dos ambulancias del SAME que llegaron a las 8.25. Trataron de compensarlo porque tenía una herida grave de arma de fuego en la región facial. Los médicos intentaron estabilizarlo pero no pudieron y este hombre falleció”, dijo este martes Alberto Crescenti, titular del SAME.

Los delincuentes dejaron abandonada la bicicleta de la víctima y no se robaron nada.

De acuerdo a trascendidos, el hombre asesinado -de nombre Dimitri- era residente de un barrio del norte de la Capital y está radicado en la Argentina hace al menos 20 años. La zona fue acordonada por la policía porteña y se le está tomando declaración a los testigos del violento episodio. Se está esperando la llegada de personal de la Policía Científica para avanzar en la investigación.