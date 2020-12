Amenaza a móvil de Canal 26 tras asesinato de ucraniano en Retiro.

En horas de la mañana de este martes, un hombre de origen ucraniano fue asesinado a balazos por un grupo de al menos tres delincuentes en el barrio porteño de Retiro.

A la víctima trataron de robarle su bicicleta, tras lo cual falleció en momentos en que era trasladado a un hospital cercano.

Por el hecho, cayó detenido un joven de 15 años de edad, mientras que otros dos cómplices se encontraban prófugos y aparentemente ocultos en la Villa 31 del mismo barrio.

Noticias relacionadas

Hasta allí llego el móvil de Canal 26, el cual en carácter de único medio periodístico presente en el lugar, buscaba averiguar el paradero de los presuntos autores del brutal asesinato.

Ubicado sobre el acceso lateral del barrio, el periodista Álvaro Páez, fue víctima (junto a sus compañeros del móvil) de amenazas de parte de un hombre que se apersonó en el lugar.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El momento de la amenaza a Canal 26.

El hombre que profirió la amenaza salía caminando tranquilamente del barrio.

Ante el peligro inminente y evidente, el móvil de Canal 26 se vio en la necesidad de alejarse, mientras se acercó un efectivo policial que impidió que la amenaza flagrante (que quedó registrada por las cámaras) llegara a mayores con lamentables consecuencias.