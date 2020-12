Joven detenido tras asesinato. Foto: NA.

Un joven de 15 años de edad ha quedado detenido este martes por la Policía de la Ciudad y está acusado por ser el autor del asesinato de un ciudadano armenio, de 47 años de edad, que se produjo por la mañana en Retiro.

El adolescente fue capturado muy cerca del lugar de los hechos, dentro de la Villa 31, y tenía en su poder un arma de fuego que fue secuestrada por la Policía.

La víctima murió luego de recibir un balazo en el cuello durante un intento de robo de su bicicleta, a la que luego el asesino y sus dos posibles cómplices, dejaron finalmente en el lugar.

De acuerdo a fuentes del caso, el joven que quedó detenido es vecino de la manzana 5 de la Villa 31, en el Barrio Güemes. Entre sus pertenencias, el menor tenía un revólver calibre 32.

Fuentes policiales informaron que se han labrado actuaciones por homicidio en hecho de robo y el sospechoso quedó en manos del Juzgado de Menores Nº4, a cargo del juez Rodolfo Cilleruelo.

El arma utilizada en el asesinato.

El crimen tuvo lugar en la intersección de la Avenida Madero y San Martín alrededor de las 8 de la mañana. Personal del SAME atendió a la víctima en el lugar y luego la trasladaron al Hospital Fernández, donde murió al poco tiempo de llegar pese al esfuerzo de los médicos.

“A las 8.15 se recibió una alerta por un herido de arma de fuego en Madero y San Martín. Acudieron dos ambulancias del SAME que llegaron a las 8.25. Trataron de compensarlo porque tenía una herida grave de arma de fuego en la región facial. Los médicos intentaron estabilizarlo pero no pudieron y este hombre falleció”, dijo al respecto Alberto Crescenti, titular del SAME.