Boca recibirá hoy al Internacional de Porto Alegre, en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores en el cual si logra un empate conseguirá el pase a la próxima instancia donde ya aguarda Racing.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el estadio Alberto J. Armando, será controlado por el árbitro chileno Roberto Tobar que tendrá como asistentes a sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, e irá televisado e directo por la señal deportiva de cable ESPN 2.

Boca viene de empatar ante Talleres de Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol y previamente derrotó al Internacional en Brasil por 1 a 0, por lo cual empatando se clasificará a los cuartos de final de la Libertadores.

El entrenador Miguel Ángel Russo no confirmó el elenco que jugará ante el conjunto brasileño, pero se estima que irían los mismos once que comenzaron disputando el partido en Brasil para que sigan teniendo rodaje teniendo en cuenta que el próximo sábado 12 de diciembre Boca se enfrentará a Arsenal por la siguiente fase de la Copa Diego Armando Maradona.

En Inter volverían Cuesta y Edenilson.

El equipo de Porto Alegre igualó con el Atlético Mineiro 2 a 2 en el certamen e Brasil y las buenas noticias son que recuperó a su entrenador Abel Braga tras superar el coronavirus mientras que también están disponibles Edenilson y Víctor Cuesta.

Braga tampoco dio a conocer a los titulares del Inter de Brasil que jugarán ante Boca, pero se estima que Cuesta ingresaría por Zé Gabriel mientras que Edenilson entraría en lugar de Lindoso.

En tanto, el técnico deberá decidir si en la zona defensiva juega Heitor o si estará Rodinei mientras que, si bien están en condiciones de volver el delantero Caio Vidal y el defensor Matheus Jussa, ambos no estarían en el once inicial.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Copa Libertadores.

Octavos de final (vuelta).

Boca-Internacional (Brasil).

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Hora de inicio: 21.30 - TV: ESPN 2 .

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.

Internacional (Brasil): Marcelo Lomba; Heitor o Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Andrés D´Alessandro; Yuri Alberto y Thiago Galhardo. DT: Abel Braga.