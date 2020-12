Las reinas de la belleza que se cayeron del puente en Tailandia.

Un grupo de reinas de belleza tailandesas causó sensación en una sesión de fotos en Chiang Mai después de que el puente en el que posaban cediera y se desplomara.

El momento fue captado en un video, mostrando a las mujeres con atuendos a juego, sombreros para el sol y protectores faciales sonriendo y saludando antes de que el puente colapsara, lo que provocó gritos.

Las Miss participaron del segundo día de la competencia Miss Tailandia en Chiang Mai. La estructura no pudo soportar su peso y se rompió, enviando a las mujeres a estrellarse contra el agua. Tres de las concursantes resultaron heridas en la caída. Una sufrió cortes y moretones en la frente, mientras que otras dos sufrieron raspaduras menores.

Según informó Daily Mail, todas fueron trasladadas al hospital para un chequeo y han sido dadas de alta.

La caída ocurrió en un café que estaban visitando las concursantes. Worapot Chatkanjana, el avergonzado propietario del establecimiento, prometió cubrir el costo del tratamiento de las mujeres heridas.

El hombre de 43 años donó 500.000 baht (16.500 dólares) para cubrir sus facturas y se ofreció a pagar para que las otras concursantes limpiaran su ropa profesionalmente.

Miss Thailand contestants plunge into pond as bridge collapses during photo shoot pic.twitter.com/Ti0XhJ3WtR