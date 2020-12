Discusiones más comunes de parejas.

Según Rachel Sussman, experta en relaciones y consejera matrimonial de la ciudad de Nueva York, estas suelen estar relacionadas con cuestiones más comunes, como las tareas domésticas y las redes sociales. Sussman ha explicado que la pelea no se debe tanto al tema en sí, sino a la falta de comunicación.

"Si eres una persona con muy pocas habilidades de comunicación, eso podría significar que en el momento en el que tu pareja saque algo a relucir, te pongas a la defensiva", afirma Sussman. Lo que significa que "no importa sobre qué estén discutiendo, cualquier cosa puede convertirse en una gran pelea".

Estas son las 9 fuentes de conflicto más comunes entre las parejas según ella.

1. Las parejas se pelean cuando uno de ellos se siente más comprometido que el otro

Cuando las parejas no casadas vienen a ver a Sussman, estas suelen querer hablar sobre compromiso. Por norma general, dice Sussman, un miembro de la pareja suele sentirse más comprometido que el otro. O bien, una de las partes quiere "hacer avanzar la relación" mediante la unión o el compromiso, y se encuentra con cierta resistencia. Si las parejas se pelean por las tareas domésticas, dice Sussman, esto probablemente se deba a que "una de las personas siente que se está llevando la mayor parte del trabajo". En la experiencia de Sussman trabajando con parejas heterosexuales, esa persona suele ser la mujer. Mientras tanto, esta añade que "no siempre es así". 4 cosas que acaban con cualquier relación de pareja De hecho, las madres estadounidenses pasan ahora más tiempo en el trabajo que en el pasado, sin embargo, también pasan más tiempo en el cuidado de los niños, según un informe del Pew Research Center de 2019. Las madres dedican 16 horas más a la semana al trabajo remunerado que hace 50 años, pero cuatro horas más a la semana al cuidado de los hijos.

2. Las parejas más jóvenes se sienten frustradas cuando su pareja usa demasiado las redes sociales

Sussman dice que ha observado un aumento en el número de quejas sobre los hábitos de las parejas en las redes sociales durante los últimos 5 años. Las parejas con este tipo de problemas suelen tener entre 20 y 30 años. Un miembro de la pareja puede quejarse, por ejemplo, "de que su vida está demasiado ligada a las redes sociales o de que su pareja es adicta al móvil". Sussman también ha escuchado a personas que están preocupadas de que su pareja siga a muchas modelos en Instagram. Otro problema bastante común es mantener el contacto con un ex en las redes sociales.

3. Las peleas por dinero aparecen más tarde

"Es muy normal en una pareja que una persona gaste y otra ahorre", dice Sussman. El problema es que "crees que estás justificado y la otra persona tiene la culpa". El ahorrador puede acusar al despilfarrador de ser irresponsable; mientras que el que gasta puede acusar al ahorrador de ser un tacaño. Don Cloud, presidente y fundador de Cloud Financial Inc., ha dicho que suele trabajar con parejas que gastan o ahorran. El primer paso, dice, es que cada miembro de la pareja comparta sus creencias y sentimientos sobre el dinero. Sin embargo, Sussman afirma que los problemas también tienden a surgir cuando las parejas se van a vivir juntas o se casan y se enfrentan a la decisión de combinar sus finanzas, una elección realmente difícil. Si están indecisos, "¿podría esto demostrar que hay una falta de confianza?" No obstante, las peleas por dinero podrían surgir más tarde. Tal vez ambos trabajaban cuando empezaron a salir, pero cuando tuvieron hijos, uno de ellos dejó su empleo. El miembro de la pareja que trabaja podría sentir que está llevando todo el peso de la familia.

4. Las parejas se pelean cuando uno de sus miembros antepone el trabajo a su relación

"Uno de ellos podría ser un adicto al trabajo", dice Sussman, "o podría estar priorizando el trabajo sobre las relaciones". Tal y como dijo Michael McNulty, entrenador del Instituto Gottman y fundador del Chicago Relationship Center, "tener un cónyuge adicto al trabajo puede parecer tanto una traición como una relación extramatrimonial".

5. Las parejas a veces discuten sobre adicciones

A veces la gente lleva a su pareja a ver a Sussman porque esta tiene un problema con el alcohol - o al menos así lo percibe. ¿Qué te hace atractivo ante el sexo opuesto? Resulta que un pequeño estudio, publicado en 2013 en la revista Couple and Family Psychology, descubrió que el abuso de sustancias suele ser la "gota que colma el vaso" en la decisión de divorciarse.

6. Después de tener hijos, las parejas suelen discutir sobre el hecho de que ya no pasan suficiente tiempo juntos

Sussman afirma que suele ver a muchas parejas con hijos pequeños que no tienen tiempo suficiente para conectar. Estas suelen sentir que "su relación se ha vuelto una rutina". Los científicos que han estudiado la transición a la paternidad afirman que hay tres factores que pueden ayudar a una pareja a mantener la intimidad después de tener un hijo: "Construir cariño y afecto por tu pareja". "Ser consciente de lo que está pasando en la vida de su cónyuge y ser receptivo a ello". "Abordar los problemas como algo que tú y tu pareja podéis controlar y resolver juntos como pareja".

7. Las parejas se pelean si tienen muy poco (o demasiado) sexo

A veces, un miembro de la pareja desea mantener relaciones sexuales más que el otro, apunta Sussman. Bat Sheva Marcus, especialista en disfunción sexual y directora clínica del Centro Médico para la Sexualidad Femenina, defiende la utilidad de un "horario sexual". "Si quieres tener sexo, necesitas programar el sexo", dice Marcus, sobre todo cuando ambos miembros de la pareja están ocupados, o cuando tienen diferentes niveles de deseo. "Eso no hace que el sexo sea menos especial".

8. La infidelidad puede ser perjudicial para las relaciones

Esto es algo con lo que Sussman suele encontrarse durante su práctica. Aunque el descubrimiento de una aventura puede destruir una relación, no tiene por qué hacerlo. La terapeuta de parejas Esther Perel afirma que las parejas a veces pueden sentirse más cercanas y ser más sinceras entre sí a raíz de una infidelidad.

9. Las parejas no están de acuerdo en cómo criar a sus hijos

Un problema común que Sussman suele observar es que uno de los padres es más indulgente que el otro. Esa es la razón por la que Carl Pickhardt, un psicólogo que ha escrito varios libros sobre la crianza de los hijos, ha dicho que la pregunta número 1 que tú y tu pareja debés discutir antes de tener hijos es: ¿Cómo se gestiona la toma de decisiones conjunta? "Si tus tienen dificultades para resolver sus desacuerdos", dice Pickhardt, "probablemente no sea una buena señal". Tienen que saber cómo comunicarse, y cómo cambiar, y cómo hacer concesiones, y cómo comprometerse".