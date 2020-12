Nave Starship de SpaceX a punto de aterrizar minutos antes de la explosión, REUTERS.

El prototipo SN8 de cohete interplanetario Starship de Space X, la empresa de Elon Musk, estalló al tocar tierra y la imagen fue captada en video y recorrió el mundo en pocos minutos.

Este martes había abortado de forma automática su lanzamiento un segundo antes del despegue en la prueba de vuelo de 12,5 kilómetros de altura.

El vehículo, conocido como Starship SN8, estaba programado para lanzarse desde las instalaciones de SpaceX en el sur de Texas, cerca de la localidad de Boca Chica.

El Cohete SN8 Starship de Space X al momento del lanzamiento, REUTERS.

Un segundo antes del despegue, los sistemas del propio SN8 detectaron algo anormal con uno o más de sus tres motores Raptor y el sistema abortó automáticamente el vuelo. Space X informó en esos términos en su cuenta de Twitter.

En la tarde del miércoles sí despegó y el lanzamiento fue transmitido en vivo por el canal de Twitter de la empresa, que mostró la brutal explosión de la nave al aterrizar.

SpaceX desarrolla la Starship para llevar personas y carga a la Luna, Marte y otros destinos distantes. El sistema de transporte consta de dos elementos, ambos diseñados para ser completamente reutilizables: una nave espacial de acero inoxidable de 50 metros llamada Starship y un cohete gigante llamado Super Heavy.

La nave estelar final lucirá seis Raptors y será poderosa para lanzarse desde la luna y Marte. Sin embargo, necesitará Super Heavy para escapar del pozo de gravedad mucho más profundo de la Tierra. (Super Heavy, que será impulsado por unos 30 Raptors, aterrizará de regreso en la Tierra poco después de lanzar Starship a la órbita).

SpaceX está iterando hacia el diseño final de Starship a través de una serie de prototipos, tres de los cuales ya se han elevado al cielo. Pero los tres vehículos, conocidos como Starhopper, SN5 y SN6, tenían solo un Raptor y alcanzaron una altitud máxima de aproximadamente 150 metros en sus pruebas.

El SN8 representa un salto para el proyecto, ya que equipa tres motores raptor y tiene como objetivo alcanzar 12,5 kilómetros de altura. En diseño es mucho más complejo que cualquiera de sus predecesores; tiene un cono de nariz y aletas que estabilizan la orientación, por ejemplo, mientras que Starhopper, SN5 y SN6 se asemejaban a silos voladores.