Chato y Lourdes.

Lourdes Sánchez denunció en sus historias de instagram que lo sería una tarde de shopping y placer junto a su familia, terminó en un hecho delictivo en Palermo. La bailarina contó lo sucedido muy angustiada: “Informo que he sido robada. ¡Tengo una amargura! Pero les quiero contar más que nada para que estén atentos. Yo, como una boluda, con Pablo (Prada) caímos. Vengo del shopping y dejé todas las bolsas que había comprado en el baúl, nos bajamos con Valentín que quería tomar un helado y no podía cerrar el auto”, comenzó.

Y continuó: “De repente la llave no le andaba al Chato, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos y no caigan como yo”.

Con el correr de las horas, la mujer del “Chato”, obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad donde se podía ver al ladrón que le sustrajo sus pertenencias del auto:"Esto nos pasó en Palermo. ¡El país que tenemos! Tenemos que agradecer estar vivos. Mucha impotencia. Todas las ganas que le ponen a robar por qué no la ponen en laburar. ¡Chorros hdp! El que mal lo consigue, mal termina", se descargó la modelo.