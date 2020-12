Por Claudia Seta

En un día clave sobre el tema del debate del aborto, son muchas las voces a favor y en contra. Y el feminismo juega un rol importante en estas cuestiones. La lucha por los derechos de la mujer, con temas tan polémicos o cuestionados por diferentes sectores llegó a debate en más de una ocasión. Y esta, no es la excepción.

En el ámbito de la música, Rocío Cravero es una de voces jóvenes que aborda estas temáticas y en diálogo exclusivo con DIARIO26.COM dio más detalles de su música y su opinión en torno al feminismo en los tiempos actuales.

"El feminismo para mí es un proceso, un camino que me ayudó a crecer, a entenderme y sanar en un montón de aspectos. Sobre todo, el feminismo para mí es empatía. Es entender que no todas tenemos las mismas oportunidades, recursos, privilegios. Es ponerse en el lugar de la otra. Creo que como sociedad estamos avanzando, pero nos falta muchísimo. Y tenemos problemáticas urgentes, como las muertes por abortos clandestinos. La lucha por el derecho de decidir, la maternidad no obligatoria. Me acuerdo que en 2018, cuando se presentó el proyecto de Ley de IVE, yo estaba viviendo en Dinamarca y se me ponía la piel de gallina al ver a las fotos de las pibas en la calle. Me llenaba de orgullo, de gratitud. Y la lucha no va a parar hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito, debe ser así", dijo Rocío al respecto.

Agregó: "Creo que el feminismo hace que aprendamos a darnos cuenta el valor que tenemos. A cuidarnos más, en todos los contextos de la vida. Lo más importante para mí es estar abierto a cuestionarse a uno mismo y al entorno. En ese camino hay contradicciones, romper con los esquemas aprendidos lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Muchas veces la deconstrucción es incómoda, porque se trata de reconocer en uno mismo algunas actitudes que tenemos internalizadas. Es un proceso, un trabajo de todos los días".

Rocío Cravero presenta en estos tiempos "EPÍLOGO", su primer álbum de estudio de larga duración, que podrá disfrutarse en vivo en un show por streaming desde el Club Tempuja de Bernal el Sábado 12 de Diciembre a las 22 hs.

La cantante se presentara con banda completa, en un show donde recorrerá las canciones del nuevo disco. "EPÍLOGO esta integrado por nueve canciones, tres de ellas se fueron estrenando a lo largo del año en forma de adelanto", nos contó la cantante.

Su primer corte, "No puedo dormir", cuenta la historia real de un encontronazo con la realidad, de una desilusión amorosa, abordada desde el humor. No es la clásica canción de desamor, sino que relata esa desilusión desde el empoderamiento.

Mientras que otras melodías como "Lo mejor de vos" habla sobre el destiempo en las relaciones, cuando a veces lo único que hace falta es coincidir en el momento del otro, cosa que nunca depende de uno. Y "Necesito verte", refiere al extrañar a alguien especial, con varios meses de cuarentena en lugares separados.

"EPÍLOGO es ese capítulo que le sigue al punto final de una historia. Es el cierre necesario de una etapa, y el comienzo de otra. ⁣Este año fue una montaña rusa de principio a fin, un viaje hacia adentro que me transformó de todas las maneras posibles y me reconecto con canciones que escribí en otros momentos de mi vida, y que por diferentes motivos había decidido no sacar. De esos capítulos perdidos nace EPÍLOGO. Mi primer disco", dijo Cravero a Diario 26.

"NO PUEDO DORMIR es una canción que habla de los celos. De estar en una relación sin sentirte valorada, con alguien que está emocionalmente ausente. Y también de las expectativas que a veces ponemos en el otro, y después nos enojamos cuando el otro no puede cumplir. En ese momento estaba llena de inseguridades y vivía todo como un dramón, hoy me causa gracia y creo que es muy sanador transformar esos sentimientos desde el humor, reírse de uno mismo", finalizó la artista que apuesta a llegar con su música a los oídos y corazones de muchas y muchos.

*CS. Licenciada en Comunicación Social. Diario26.com