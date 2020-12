Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se reunió este jueves con el diputado sanjuanino Francisco Guevara y consiguió que salga de su condición de "indeciso" de cara a la votación del aborto para finalmente votar a favor.

"Las mujeres y diversidades agradecemos tu valentía y la decisión de acompañar el derecho a la salud", escribió Mendoza luego de que Guevara anunciara su decisión de respaldar la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde la cámara de Diputados de la Nación, la intendenta de Quilmes realizó declaraciones sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.



“Es una jornada histórica. Quería compartir este momento, tiene que ver con toda una historia de lucha del movimiento de mujeres, del feminismo, de las diversidades. En el 2018 se logró media sanción y hoy, con un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, con Alberto y con Cristina, con el trabajo del bloque de Diputados del Frente de Todos que encabeza Máximo Kirchner, que es el mayoritario y el que va a aportar la mayor cantidad de votos, se está trabajando para lograr media sanción para que después pase a senadores”, declaró.

“Hoy hay mayor conciencia de que esto se trata de un tema de salud pública, de garantizar el derecho humano de todas las mujeres y todas las personas gestantes. Esto es producto de los planteos serios, responsables de las nuevas generaciones. Una tiene que escuchar ciertas cosas de los sectores retrógrados, conservadores, antiderechos. En algún momento planteaban que nuestro sector, que está a favor de un derecho, estaba comprando diputados, y no es así. Eso lo puede entender alguien que puede ser comprado y hay cosas que no se compran ni se venden como es la militancia por la ampliación de derechos. Decían que no éramos una marea verde sino un charquito y eso es subestimar a todo un movimiento organizado”, sostuvo la ex Diputada nacional.

“Que un legislador o legisladora mire con la nuca a las nuevas generaciones no es ningún aporte. Uno tiene que escuchar a la ciudadanía y trabajar y legislar las demandas sociales que además son injusticias, legislar por la interrupción voluntaria del embarazo es un acto de justicia social” expresó.





“Fue un año muy difícil no solo para nuestro país sino para el mundo, atravesando una situación excepcional como es la pandemia. Vinimos a poner a la Argentina en el camino que debe estar, de la producción, del trabajo. Hemos demostrado, tanto Alberto como Cristina, nuestro Gobierno Nacional que vinimos a poner a la Argentina en el camino que tiene que estar, el de la producción, el trabajo y la recuperación y reparación del Estado. Volvimos a ampliar derechos, volvimos a tener un Ministerio de Salud. Durante el macrismo se vieron avasallados muchos derechos. Esto es un acto de reparación y cumplir con las palabras empeñadas. Aquellas personas que salieron el 2018 a la calle, en 2019 eligieron a nuestro gobierno para que el congreso pueda tratar estos temas. Hoy estamos cumpliendo con lo que nos propusimos que es llevar a la Argentina a un lugar de ampliación y de poder garantizar los derechos” cerró las declaraciones la intendenta de Quilmes.