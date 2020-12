George Clooney.

George Clooney estrena su nueva película en Netflix, “Cielo de Medianoche”, el 23 de diciembre. El ganador del Oscar es el protagonista principal, y además, el director de este film basado en la exitosa novela “'Good Morning, Midnight' de Lily Brooks-Dalton.

Esta historia post-apocalíptica sigue a Augustine (George Clooney), un solitario científico en el Ártico que intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global. La película está coprotagonizada por David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone.

La plataforma de streaming ha lanzado el trailer final del film. En promoción de este nuevo trabajo, Clooney ha brindado entrevistas y ha confesado a las que exigencias físicas que se sometió para interpretar su personaje; a tal punto, que estuvo internado cuatro días antes de que comenzara el rodaje.

Clooney sufría una pancreatitis aguda, una inflamación del páncreas, que lo obligó a permanecer ingresado varios días en el centro médico. “Creo que me esforcé demasiado para perder mucho peso en poco tiempo y seguramente no me estaba cuidando.Me llevó unas semanas recuperarme y como director no fue fácil, porque necesitas tener energía”, expresó el actor.

Además, reveló otros aspectos físicos que debió cambiar: “Me dejé una barba grande y fea. A mi hijo le encantaba porque escondía cosas en ella”. Pero luego bromeó: “Mi esposa e hija se mostraron muy felices cuando terminó porque era muy difícil encontrar una cara debajo de todo ese lío”.