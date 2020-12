Vacuna de Pfizer BioNTech, Reino Unido, NA

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) anunció hoy que trabajará para emitir "rápidamente" la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus Covid-19.

Lo confirmaron en forma oficial el Comisionado de la FDA, Stephen M. Hahn, y el Director - Centro de Evaluación e Investigación Biológica (CBER)Peter Marks.

"Tras el resultado positivo de la reunión del comité asesor de ayer sobre la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. ha informado al patrocinador que trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia", apuntó la FDA a través de un comunicado.

Noticias relacionadas

"La agencia también ha notificado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y a Operation Warp Speed, para que puedan ejecutar sus planes para la distribución oportuna de la vacuna", completaron.

FDA Commissioner @SteveFDA and @FDACBER Director Dr. Peter Marks issue a statement on yesterday’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting. https://t.co/8uKTTDTYcx pic.twitter.com/2aufBaMTez