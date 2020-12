Diego Maradona y Mariano Castro, un médico amigo. Foto: Captura video.

A dos semanas de la muerte de Diego Armando Maradona salió a la luz en video inédito del astro del fútbol en condiciones deteriorables. El diez falleció a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio.

La imágenes generaron polémica porque fueron tomadas días antes de ser sometido a una operación por un hematoma subdural.

En el video se puede ver a Maradona sentado junto a un hombre mientras fuma un habano y frente a él tiene un vaso de cerveza junto con un pequeño frasco que al parecer sería parte de la medicación que tomaba por su delicado estado de salud.

El hombre que se puede observar en las imágenes abrazado a Diego, es Mariano Castro un médico que lo acompañó en durante su rehabilitación en Cuba.