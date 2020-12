Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Foto: NA.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este viernes que "no estaba muy optimista con que se modificara la grieta" durante la gestión del Frente de Todos, y que este año se confirmó esa sospecha con la "oposición anti todo".

"No estaba muy optimista con que se modificara la grieta, y ahí los vemos: hay una oposición antivacunas, anti cuarentena, anti todo. Piensan que todo está mal", sostuvo el mandatario provincial.

En ese sentido, tras cumplir el primer año de gestión al frente de la Provincia, el ex diputado nacional se quejó de que "hay un sector de la oposición que es recalcitrante".

Noticias relacionadas

"El grado de madurez que tenga la sociedad respecto a esto lo iremos viendo. No soy fanático de leer encuestas. Entramos a un año electoral y veremos cómo reacciona el electorado" ante los cuestionamientos de la oposición y los medios de comunicación, expresó Kicillof.

En diálogo con "Caballero de Día", el programa que conduce Roberto Caballero en La 990, el referente del Frente de Todos también apuntó contra el "lawfare" y contó su situación judicial en la causa dólar futuro.

"Yo no estoy procesado: estoy elevado a juicio oral por la causa del dólar futuro, inhibido y embargado. No puedo explicar de qué se me acusa. Si llegan a decir que yo soy culpable de algo, o (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner)... si eso fuera un delito hay que cerrar el Banco Central", señaló Kicillof.

Al respecto, el gobernador aseguró: "Se usa a la Justicia para perseguir, estigmatizar y generar opinión políticamente. Se hace política con el Código Penal".

A su entender, "si no hay justicia, no hay democracia. Estas cuestiones son incompatibles con el sistema republicano que tanto tratan de defender".