El VAR, protagonista en River-Nacional.

A más de 48 horas de haberse disputado el partido entre River Plate y Nacional de Uruguay por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de Ámerica, sigue la polémica.

Conmebol difundió los audios n donde se resolvieron las jugadas controvertidas entre el árbitro colombiano Andrés Rojas y sus compañeros de la sala del VAR.

A lo largo de los 90 minutos de juego, el árbitro principal tuvo que pedir la asistencia de la tecnología en cinco jugadas.

1- Mano de Mathias Laborda en el área pero no era penal

A los 17 minutos del primer tiempo, el futbolista de Nacional Mathias Laborda no consiguió despejar limpio y la pelota rebotó en su mano derecha. Se decidió chequear la jugada, aunque se resolvió no cobrar penal porque se impuso la regla 12: no se debe sancionar si la pelota pega en el brazo luego de dar en un pie o en la cabeza.

Your browser does not support the video element.

2- Penal contra Matías Suárez

A los 38 del primer tiempo, el delantero Matías Suárez ingresó al área y cayó luego de un contacto con Oliveros. Luego de ver la jugada desde varias tomas se decidió cobrar penal a favor de River.“Sí, al final lo termina empujando. Chequeo completo, Andrés. Puede reanudar”, sentenció el VAR.

Luego, Rafael Santos Borré falló la pena máxima.

Your browser does not support the video element.

3- El gol anulado a Suárez por fuera de juego

Al final del primer tiempo, Suárez fue otra vez protagonista. Al delantero le anularon un gol por un fuera de juego luego de salir lanzando casi desde la mitad de la cancha.

Your browser does not support the video element.

4- Penal por mano de Laborda

Ya en el segundo tiempo, en un ataque de River, la pelota da en el brazo del marcador central Laborda. El juego continuo pero desde el VAR le avisaron a Rojas que pare el partido ante un posible penal a favor del conjunto argentino. Una vez detenido el partido, el juez principal se acercó a una pantalla para observar con detenimiento la jugada.

Tira el centro, rebota, la mano del número 2 amplía el volumen, no hay receptor fijo. Mi decisión es penal, no tarjeta”, manifestó el árbitro.

El encargado de patear fue Gonzalo Montiel que ponía el 1 a 0 parcial para el equipo de Marcelo Gallardo.

Your browser does not support the video element.

5- Minuto 95, gol agónico de Zuculini

En tiempo de descuento, Bruno Zuculini conecta de cabeza un centro de Matías Suárez y anota el 2 a o para River.

Desde el VAR le piden al árbitro no reanudar por un posible fuera de juego.

Le avisan al árbitro: "En la segunda acción no hay fuera de juego". Vuelven a repasar las imágenes pero en cámara lenta. Reclaman que la línea esté con el balón y no con el defensor. Piden otra vez acomodar las líneas sobre la pelota, casi como si se tratara de una clase de geometría. "Gol confirmado, Andrés, puedes reanudar", concluyen.

Your browser does not support the video element.

Y así es como queda definida la victoria de River por 2 a 0. El pase a semifinales de la Copa Libertadores de Ámerica se definirá el próximo jueves a las 21:30 en Montevideo.