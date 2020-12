Backstreet Boys y Britney Spears.

Se cumplió el sueño de muchos fanáticos de los años 90 de ver a dos de sus ídolos juntos, en este caso, la boy band que rompió con todos los esquemas, y la princesita del Pop que deslumbró con su talento y belleza.

En 1998 muchos escuchaban los primeros sonidos de “Get Down” y “Anywhere for you” de Backstreet Boys. Una banda de cinco chicos de Tampa, Florida, que venían a romper esquemas con su música y carisma. Todos/as enamorados/as del chico de melena rubia (Nick Carter) y dispuestos a seguirlos a cada país que pisaran. Mostraron que el fanatismo y la pasión por algo que se ama, se logra.

Casi al mismo tiempo, ella aparecía con su hermosa voz e impactante físico, miles de adolescentes querían ser como ella. Brtiney Spears empezaba a dominar el mundo y Madonna la nombró: “La princesita del pop”.

Todos soñaban con ver cantar juntos a estos íconos de los 90 de la música pop. Solo en algún momento se rumoreó que la cantante habría tenido un romance con Nick Carter, algo que jamás fue confirmado.

Querían verlos en un escenario o haciendo tema.. cosa que sucedió.. !20 años después!. Finalmente lanzaron hoy la colaboración: “Matches”.

Con un sonido pegadizo y capaz de transportar directamente hasta hace dos décadas, Britney Spears y Backstreet Boys han entrelazado sus voces en esta producción que seguro se convertirá en una de las más destacadas de la temporada.

Un sonido bailable y con un toque electrónico que, sin duda, recupera la esencia de las mejores épocas musicales de sus artífices, totalmente fieles al estilo con el que triunfaron y cuyo sonido cada vez vuelve a estar más presente en las listas, por supuesto, con permiso del auge latino.

Una canción que se encuentra dentro de la reedición del álbum Glory, de Britney Spears.