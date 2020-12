Senador José Mayans. Foto: NA.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo se ha instalado una vez más en el seno de la sociedad argentina toda. Se trata de un tema sensible, que divide las aguas entre "verdes" y "celestes", vale decir entre los que apoyan el proyecto y los que no.

Con este marco, nadie queda al margen de expresar sus opiniones y, en esta oportunidad, se trata de la opinión de José Mayans, el Senador por la provincia de Formosa por el Frente de Todos. Mayans no anduvo con vueltas y se manifestó muy claramente respecto de su postura sobre el aborto que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados.

Mayans sostuvo que "otra vez el aborto está en el Senado, pero ahora parece estar más parejo que en 2018".

Noticias relacionadas

Y agregaba Mayans: "Yo respeto la opinión de cada uno, acá son representantes de cada provincia y tienen plena conciencia del sistema jurídico argentino. El Estado de derecho es el respeto a la Constitución y a las leyes. Nuestra Constitución es "pro vida", protege la vida desde su concepción y los tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica hablan de la protección de la vida desde la concepción. En los países que hay pena de muerte, a la mujer que está en estado de gravidez no se le puede aplicar la pena, en esos casos el niño le salva la vida. En Argentina no existe la pena de muerte".

Así mismo, el Senador por el Frente de Todos, sostuvo: "El Código Penal de 1921 dice que es legal que una mujer interrumpa el embarazo si ha sido violada o su salud o su vida corren riesgo. La Corte Suprema lo ratificó en 2012".

Respecto de los casos de violencia de género, también expresó Mayans que "la Corte falló en los casos de violencia contra la mujer, eso no se discute porque es una sentencia de la Corte. Son excepciones. Uno puede estar de acuerdo o no pero es una decisión de la Corte. Si es coherente o no es una visión mia pero no se puede ir contra la Corte. Yo creo que hay dos vidas. Los Derechos del Niño tienen jerarquía constitucional".

Luego continuó: "El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas no habla de concepción para definir al niño. No importa lo que diga un relator sino nuestra Constitución.​ El mundo desarrollado tiene aborto legal desde hace más de 40 años ¿Argentina va a sumarse a esos países?"

Finalmente, dijo el Senador Mayans: "Sería ingresar a un club que no respeta la vida desde su concepción. El apoyo del pueblo argentino hacia la vida es contundente. Si vamos a una consulta popular ganan las dos vidas por 60/40, o más del 60%".