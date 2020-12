El festejo de Max Verstappen. Foto: Reuters.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tuvo este domingo un cierre agridulce de temporada porque si bien ganó la última carrera 2020 de la Fórmula 1, no pudo arrebatarle el subcampeonato al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), en el Gran Premio de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Verstappen logró un triunfo -su segundo del año- inobjetable de punta a punta para ratificar así el buen andar que había mostrado en la clasificación del sábado, cuando logró la "pole position".

Pese a ese gran resultado, el neerlandés no pudo impedir que Bottas (Mercedes) se quede con el subcampeonato tras finalizar segundo, en un podio que completó el séptuple campeón Lewis Hamilton (Mercedes), que retornó luego de recuperarse de coronavirus.

Noticias relacionadas

De todas formas, Verstappen fue el único que pudo darle pelea y mantener el ritmo que llevaron los Mercedes de Hamilton y Bottas durante toda la temporada, afectada por la pandemia pero que pudo finalmente concretarse.

Verstappen se mantuvo al frente del pelotón en todo momento en una carrera sin demasiadas emociones y que en las primeras vueltas fue interrumpida con un auto de seguridad por el abandono del mexicano Sergio Pérez (RacingPoint).

El piloto de Red Bull, que logró su segundo triunfo del año y el décimo de su campaña, hizo todo lo que debía hacer para tratar de lograr el subcampeonato que estaba en juego.

Verstappen por delante de los Mercedes. Foto: Reuters.

Sin embargo, Bottas, su rival por el "2", también hizo lo que necesitaba para terminar segundo en el torneo, apuntalado detrás por Hamilton, que pareció dejar las luces para el finlandés, manteniendo a raya al tailandés Alex Albon (Red Bull), su perseguidor.

La prueba en Yas Marina también definió el tercer puesto del torneo en la Copa de Constructores, que finalmente quedó para McLaren gracias al quinto y sexto puesto conseguidos por el inglés Lando Norris y el español Carlos Sainz.

Ferrari, en tanto, culminó un año desastroso con sus dos pilotos fuera de los puntos en esta última carrera, ya que el monegasco Charles Leclerc terminó 13° y el alemán Sebastian Vettel, que en 2021 correrá para AstonMartin, 14°.

De esta manera, la escudería finalizó sexta en la Copa de Constructores, siendo su peor resultado desde que terminó 10° en el torneo de 1980.

Your browser does not support the video element.

Reseña del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Canal 26.