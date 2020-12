Protesta en el Aeropuerto de Ezeiza, trabajadores aeronáuticos tercerizados, CANAL 26.

Trabajadores despedidos de Latam realizaron una protesta en la autopista Ricchieri y cortaron el acceso para el aeropuerto de Ezeiza.

El corte generó inconvenientes para transitar por la zona. Los trabajadores tercerizados cortaron el acceso a la Autopista Ricchieri. La gente debía caminar 300 metros para poder ingresar al aeropuerto.

Tras negociar con gente de seguridad del aeropuerto, la medida de fuerza se levantó pasadas las 10.30 horas de la mañana de este lunes 14 de diciembre.

No descartan que en los próximos días vuelvan a realizar el corte total de la Ricchieri en clara protesta.