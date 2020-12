Sebastian Cancelliere con Los Pumas.

En las últimas semanas todas las miradas se posaron sobre el seleccionado argentino de rugby por el “no homenaje” tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona y más tarde cuando tres de sus integrantes fueron cuestionados por algunos tweets de los años 2011 y 2012.

En otro contexto, hay que destacar al jugador Sebastian Cancelliere que tras un viaje larguísimo con Los Pumas, que arrancó en septiembre y terminó la semana pasada, se recibió de ingeniero industrial, a los 27 años. Otro ejemplo de que el deporte de alta competencia y el estudio son compatibles.

“Siempre que jugué, paralelamente al rugby fui llevando la carrera. En juveniles no fui convocado a los Pumitas y los primeros años que son física, matemática, las materias más pesadas, yo sólo jugaba en Hindú y en la URBA. Así que pude avanzar bastante. Después cuando empecé a viajar más con los seleccionados, cuando volvía seguía yendo a la facultad. Muchas veces me llevaba los libros para estudiar…" declaró el ex jugador de Hindú.

Y continuo, "Es un sacrificio muy grande que me costó mucho esfuerzo. La voluntad de sentarse a estudiar siempre la tuve, pero volver de viajes y perderme juntadas con amigos o algunas otras cosas por sentarme a estudiar es difícil. Pero se puede, el día es largo. Yo no soy de perder mucho el tiempo. Creo que por ahí viene un poco la clave".

Su buen rendimiento con su club lo llevó a Los Pumas y eso ocasionó su incorporación a Jaguares. A partir de allí, la vocación de Cancelliere como jugador de rugby pasaría a convertirse en profesión.

La incorporación a la franquicia argentina coincidió con los últimos años de estudio de su licenciatura en Ingeniería Industrial. "Es difícil hacer las dos cosas la verdad pero se puede. A veces obviamente que cuesta pero si se aprovecha el tiempo se pueden hacer ambas", explicó el flamante recibido.

Sebastian Cancelliere festeja terminar la carrera de Ingeniero Industrial. Foto: Instagram.

"Siempre me tomé el rugby enserio, nunca de forma recreativa. Siempre lo tome como lo que es, como un juego en el que uno deja todo y obviamente uno siempre anhela en jugar lo mas alto posible. Nunca me imagine de poder vivir del rugby, así que disfruto esto y me parece espectacular. Es un privilegio" concluyó Canceliere.

En el Rugby en general se ha ido volviendo algo común encontrar jugadores que, además de obtener buenos resultados dentro de la cancha, también los obtienen en las aulas. Aquellos que lo logran se destacan por sobre los demás, ya que la actividad profesional es corta, y el estudio les brinda una herramienta para su vida fuera de las canchas.