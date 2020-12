Drones incendiarios en China.

Existen unas avispas de origen asiático de gran tamaño están invadiendo en los últimos años algunas zonas habitadas en Europa y Estados Unidos. En un video viral difundido en las redes sociales, se muestra la solución que encontró China a la problemática con un poderoso dron.



Uno de los casos más conocidos y extendidos es el de la avispa asiática gigante de nombre científico Vespa velutina, cuya característica más preocupante -sin contar con el tamaño y las dolorosas picaduras- es su capacidad de atrapar en el vuelo y devorar a las abejas meliferas.

Los primeros casos de esta llegada al continente americano desde China o Japón (no se ha podido concretar el origen) se situaron en el estado de Washington. El primer gran éxito en el seguimiento de esta avispa invasora en Estados Unidos se concretó el pasado mes de octubre con la destrucción de un nido cerca de la ciudad de Blaine (en el condado de Whatcom).

A group in China is using a flamethrowing drone to destroy the nests of wasps.



The device is being used as part of a campaign to eradicate more than 100 wasp nests in a village in Zhong county near the city of Chongqing.



Read more on this story: https://t.co/qKBNf3xm9D pic.twitter.com/ZL9la1eKhm

Noticias relacionadas