Hombre asesinado y enterrado en casa de Ituzaingó.

En la localidad bonaerense de Ituzaingó, se ha dado una verdadera situación de horror. Un hombre, de 53 años de edad, que había sido visto por última vez el pasado miércoles 9 de diciembre en momentos en que se dirigía a cobrar su sueldo en una pizzería en donde trabajaba desde hacía más de 15 años, ha sido encontrado asesinado y enterrado en el patio de la casa de su propio jefe.

Jorge Daniel Zagari era maestro pizzero y trabajaba en la pizzería ubicada de la zona oeste. Días pasado se hizo presente en el lugar para reclamar al dueño que le abonara una deuda por su salario. A partir de ese instante no fue visto nunca más.



La familia del hombre asesinado, había denunciado la desaparición, lo cual activó investigación. Gracias a la misma, primero se pudo dar con su auto, un Peugeot 405, que se encontró incendiado en Merlo.

Merced a las cámaras de seguridad, se supo que también estuvo la camioneta Ford EcoSport negra de Luis Mieres, el dueño de la pizzería, y por eso las sospechas se centraron en él.

Habló la sobrina del hombre asesinado.

Este lunes se llevó a cabo un procedimiento en la casa de este hombre, en la calle Pérez Quintana al 3300 y allí dieron un cuerpo enterrado en el fondo de la propiedad.

Florencia, sobrina de la víctima, dijo que reconoció los restos de su tío por unas “cicatrices” que presentaba el cuerpo: “Él tenía una falange menos en la mano derecha, así que no hay dudas”, detalló.

También indicó: “Él fue a cobrar su sueldo, aguinaldo y vacaciones, y parece que hubo una pelea que desembocó en esto”.

Canal 26 en el lugar de los hechos.