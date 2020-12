Conferencia de Ginés González García por pandemia. Canal 26.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, remarcó este martes que "es necesario que aumente el cuidado" personal frente el coronavirus, ante la inminencia de las fiestas de fin de año.

"Los primeros meses de la vacuna van a servir para cuidar a la población más vulnerable, pero no la circulación del virus", sostuvo García en la conferencia de prensa que brinda junto a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós.

Así mismo, el ministro de Salud alertó que en Latinoamérica "está ascendiendo" el número de contagios de coronavirus aunque aseguró que en Argentina "no hay saturación" en la atención sanitaria. Fue en este contexto en el que destacó que "es necesario que aumenten los cuidados" de cara a las fiestas, porque "sigue habiendo circulación comunitaria en el país".

Así se pronunció en una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a sus pares porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollan.

La conferencia se llevó a cabo tras la reunión que los tres funcionarios mantuvieron este martes por la mañana con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar la situación sanitaria del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ante el incremento de casos de coronavirus en los últimos días.

La reunión se concretó en el despacho de Cafiero. Del encuentro participaron también los jefes de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; y de la provincia, Carlos Bianco; y también asistieron el ministro González García y sus pares porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollan.

Ayer hubo 1.532 casos en la provincia de Buenos Aires y 416 en la Ciudad, y existe "preocupación" entre las autoridades debido a un lento incremento de los casos en los últimos días, tras las medidas de flexibilización de actividades adoptadas en esos distritos.