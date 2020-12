El escándalo del FIFA Gate. Informe exclusivo de Canal 26.

Ya pasaron más de cinco años de la redada en el Hotel Baur Au Lac, de Zurich en Suiza, donde fueron detenidos varios de los dirigentes sudamericanos envueltos en el escándalo del “Fifa Gate”, en un operativo conjunto de la seguridad suiza y el FBI, en la llamada "Operación Darwin".

Este martes, desde las 22 horas, todo sale a la luz EN EXCLUSIVA en CANAL 26 con un informe especial, presentado por Sol Pérez y Sebastián Dumont.

En otro capítulo del escándalo por pago de sobornos que, entre otras cosas, abarca el “Fifa Gate”, se revelaron los audios entre el ex ceo de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco y José Hawilla, ex dueño de Traffic, una de las más grandes agencias de marketing deportivo del mundo.

Además, participan de la conversación Hugo Jinkins y su hijo Mariano, accionistas de la empresa Full Play.

En la desgrabación que hizo la Justicia a partir de las escuchas entre los involucrados, y que fue publicada por el periódico “Globo Esporte” de Brasil, se pueden escuchar -entre otras cosas- los siguientes diálogos:

Burzaco: “Cuando hicimos el cierre, apartamos algo de dinero, para pagar los 20 millones, para apartar lo que ya habíamos pagado los dos, 20 millones para 2015. Hicimos un contrato para cubrir 2019 y hicimos un contrato para cubrir 2023”.

Hawilla: "¿Quién puede ser perjudicado con estas cosas?"

Burzaco: "¿Qué querés decir? ¿con este contrato? ¿con este tema? ¡todos!"

Hawilla: "Perjudicado...¿Quién puede ser perjudicado con esto? ¿alguien? ¿conmebol puede sufrir algún perjuicio con esto?"

Burzaco: "Todos podemos salir perjudicados con este tema. todos. si mañana viene una agencia de lavado de dinero de buenos aires (por decirte una)...o la de brasil, o la dea, o cualquier otra...y dice: "¿qué son estos pagos? esto no tiene consistencia", y empieza a rastrear...¡vamos todos presos! todos...vos, yo..."

PROMO ADELANTO EXCLUSIVO del "FIFA Gate" en Canal 26.

Los diálogos, grabados por el propio Hawilla en su condición de “arrepentido” son parte de la investigación de la corrupción en el fútbol.

Siete de los involucrados son nacidos en la Argentina, el país con más protagonistas comprometidos en una megacausa de sobornos de empresas mediáticas a ex dirigentes de la Conmebol para quedarse, a bajo precio, con derechos de televisación de distintos torneos. El FBI utilizó las conversaciones para inculpar a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco y Hugo Jinkis, quienes lideraban las coimas para adueñarse de los derechos de televisación de las copas américa 2015, 2016, 2019 y 2023.

Burzaco, ex ceo de Torneos y Competencias, reconoció ante la Corte Federal de Nueva York haber participado de la red de sobornos.

No te pierdas el INFORME EXCLUSIVO esta noche en CANAL 26.