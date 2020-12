Evo Morales, Reuters.

Una reunión en Cochabamba se convirtió en un momento incómodo para el expresidente de Bolivia Evo Morales. Se estaban definiendo candidaturas para los comicios que se celebrarán en marzo para gobernadores y alcaldes y los presentes empezaron a exigir renovación lanzando sillas contra la actual conducción del partido MAS.

“Fuera, fuera, fuera” o “renovación, renovación” se escuchó durante una reunión en la localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales.

Your browser does not support the video element.

Agresión contra Evo Morales.

Noticias relacionadas

En las imágenes se puede ver como una silla impacta directamente contra el exmandatario sin que sus custodios -que intentaban calmar los ánimos- pudiesen detenerla.

Respecto a los incidentes, Morales publicó un mensaje en Twitter, donde acusó a la “prensa de derecha” de tergiversar lo que sucede en las reuniones partidarias en las que se menciona el “dedazo”, o decisión supuestamente unilateral del ex mandatario para definir las candidaturas.

Morales rechazó aquellas versiones argumentando que a los medios que publican eso “no les interesa la verdad” y defendió que el MAS “tiene diversas formas de elegir candidatos”.