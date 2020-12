Cande Tinelli.

Cada vez que Cande Tinelli hace un descargo, anuncio o confesión en redes sociales, todo se viraliza de manera inmediata. La cantante había confesado hace tiempo sus trastornos alimenticios y con su cuerpo. En 2018 confirmaba haber padecido bulimia y anorexia, y hoy en día todavía tiene momentos en que los fantasmas reaparecen.

En esta oportunidad reflexionó sobre los “ideales de la belleza” y mostró su lado más vulnerable.

"Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse, sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos. Mi inseguridad mas latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta, que nos enferman la cabeza. Tengo días donde soy mas frágil. Y si, ver cuerpos inexistentes me perturba", expresó la “It” Girl.

La cantante continúo: “Problema mio, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humana como vos, y que si, hay cosas que me afectan. Cuiden el contenido que suben”.