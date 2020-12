Racing Club y Boca Juniors por Telecentro.

Racing y Boca iniciarán esta noche en Avellaneda una serie de Copa Libertadores de pronóstico reservado, que tendrá como premio clasificar a las semifinales del máximo torneo continental de clubes, principal objetivo de ambos equipos en la temporada.

El encuentro en el estadio "Presidente Perón" de la "Academia" se iniciará a las 21:30 con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y televisación del canal ESPN 2, canal 1011 de Telecentro.

La particularidad del cruce entre representantes argentinos, será que un árbitro local (Mauro Vigliano) estará a cargo del sistema de videoarbitraje (VAR), que tanta polémica trajo en las últimas semanas.

La serie, como el resto de las instancias definitorias de la Libertadores, se resolverá por penales en caso de repetirse idénticamente dos resultados, mientras que el primer criterio de desempate serán los goles como visitante.

En cualquier instancia, un cruce entre equipos del mismo país siempre tiene un atractivo especial, más aún si se trata de un clásico entre denominados "grandes", que se potencia con la posibilidad de acceder a las semifinales del principal objetivo de la temporada.

Racing, que viene de eliminar al vigente campeón Flamengo, por penales en el estadio "Maracaná", ha mostrado dos caras desde la reanudación del fútbol.

En la Libertadores, fue un equipo práctico, dinámico, que supo aprovechar sus oportunidades para hacer crecer esta ilusión en todos sus hinchas, que se preocuparon poco por el andamiaje en la Copa "Diego Maradona", donde rápidamente quedó eliminado de la pelea por el título.

Fuera de la cancha, además, son semanas convulsionadas tras el anuncio de Diego Milito de no continuar como secretario técnico y las elecciones de autoridades -donde Víctor Blanco buscará seguir como presidente- pautadas en medio de la serie ante Boca.

En lo futbolístico, el entrenador Sebastián Beccacece pudo recuperar soldados tras el triunfo ante Flamengo, por lo que colocará su mejor versión con el retorno del veloz paraguayo Lorenzo Melgarejo por Nicolás Reniero, respecto de aquella revancha ante los brasileños.

De su lado, Boca también viene de sufrir en los penales para poder eliminar a Internacional de Porto Alegre, en una serie que se le complicó en "La Bombonera", después de haber ganado como visitante.

El vigente campeón de la Liga Profesional, bajo la conducción de Miguel Angel Russo, perdió un largo invicto, lo que encendió dudas sobre su actual rendimiento futbolístico.

Fiel a su estilo, en conferencia de prensa este lunes, el entrenador se mantuvo prudente y pidió no irse a los extremos para no generar expectativas irreales.

"Ni 15 días atrás éramos otra historia, ni ahora somos otra historia tampoco, esto es fútbol, es un juego y estará en nosotros mismos. Después de Porto Alegre hablaban todos maravillas de Boca, nosotros sabemos la realidad, es Copa Libertadores, podés tener una noche no acorde y el rival también juega", explicó Russo.

La falta de generación de peligro en el área rival es uno de los principales puntos a resolver, por lo que el DT "Xeneize" colocaría a Leonardo Jara por Julio Buffarini en el lateral derecho y Franco Soldano por Edwin Cardona o Sebastián Villa en el ataque, lo que liberaría más a Carlos Tevez.

La última vez que se vieron las caras ambos equipos por la Libertadores fue en la fase de grupos 2016, cuando empataron 0- 0 en "La Bombonera" y Boca se impuso 1-0 en Avellaneda, para asegurar su clasificación a octavos de final.

Estas son las probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli; y Lisandro López.

DT: Sebastián Beccacece.

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara o Julio Buffarini; Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio; Edwin Cardona o Franco Soldano; Sebastián Villa o Soldano; y Carlos Tevez.