Un hombre fue acribillado en la puerta de un supermercado chino en el barrio porteño de Caballito. El violento crimen ocurrió en la avenida Rivadavia al 5500, casi en la esquina de la calle García Lorca.

Según testigos, tres hombres en un auto gris dispararon varias veces contra un hombre de entre 25 y 30 años, que fue identificado como Wang Y., y lo asesinaron.

Por el hecho fueron detenidos tres hombres, en lo que se investiga como un presunto ataque de la mafia china.

Un colectivero que circulaba por esa misma esquina fue quién avisó a efectivos de la Policía de la Ciudad que se trasladaron hasta el lugar, donde estaba tirado el hombre gravemente herido, y dieron aviso al SAME. De acuerdo al relato del chofer, los atacantes frenaron su marcha al pasar frente al local, dispararon y huyeron.

Al llegar al lugar, los médicos constataron rápidamente que el hombre ya había fallecido producto de al menos un disparo en el abdomen, aunque luego se comprobó que el cuerpo poseía tres disparos.

Minutos más tarde efectivos lograron detener en las esquinas de Rivadavia y Parral y Venancio Flores y Acoyte a tres hombres de rasgos orientales que escapaban corriendo,

La investigación quedó ahora en manos de los detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad que analizan las cámaras de seguridad de la zona para clarificar la secuencia del asesinato y la participación de los tres detenidos.