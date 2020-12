Riley Summers, la maestra que triunfa vendiendo sus fotos por internet.

Riley Summers, joven de 23 años de edad, tuvo que dejar su empleo como educadora debido a la pandemia de la COVID-19 en Los Ángeles, Estados Unidos. Por ese motivo, decidió comenzar a vender fotos eróticas vía redes sociales.

“Soy muy nueva en las redes sociales, pero realmente me encanta. Disfruto especialmente de las oportunidades que me brinda de ser sexy y divertida, pero aún mantengo una especie de barrera o límite entre mis seguidores y yo”, declaró la joven originaria de Los Ángeles al diario The Sun.

La ex docente reconoció en entrevista que los miles de halagos que recibe diariamente la han hecho sentir tan confiada.

Summer decidió abrir una cuenta de IG donde ahora tiene más de un millón de seguidores y recauda alrededor de seis mil euros a la semana.

“Recibo propuestas de matrimonio todo el tiempo. Hay un tipo que comenta con un poema muy bien escrito en cada foto mía (…) También me encantan los comentarios muy simples”, señaló la joven.