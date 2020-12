Carlos Menem pasó la noche internado por infección urinaria: Zulemita dijo que "está bien"

"Es una infección urinaria, no es otra cosa. Él está bien, enojado porque está internado. Pero pasó la noche bien. Yo me quedé hasta tarde y esta mañana llamé temprano y ahora me quedo acá", contó la dirigente peronista.