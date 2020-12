Vacuna rusa Sputnik V contra coronavirus. Foto: NA.

El Gobierno argentino avanzó este miércoles con las "gestiones sanitarias y logísticas" para que una primera partida de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus llegue antes de fin de año al país.

De este modo fue informado por fuentes oficiales, quienes precisaron que la delegación argentina encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini; e integrada por un grupo de inspectores de la Anmat continuaban este miércoles con las gestiones en ese sentido.

Así las cosas, Nicolini confirmó que los resultados son "muy positivos y muy alentadores" y sostuvo que "esto nos da muchísimas garantías" para autorizarla y aplicarla en la Argentina.

"Se está trabajando también en todo lo que lo que son los aspectos logísticos, y un gran desafío para que el primer lote de dosis llegue a la Argentina antes de fin de año", destacó.

"Nos están compartiendo toda la información y todo lo que necesitamos en términos de lo que es el registro, el control de calidad y la tecnología para eventualmente autorizar su uso en la Argentina, y han satisfecho todas nuestras preguntas al respecto", detalló.

Con este marco, Nicolini sostuvo también que el sentido de la visita es justamente "ver de primera mano la transferencia de tecnología a las plantas que van a producirla, cuál es el proceso de calidad, y también todo lo que tiene que ver con la termoestabilidad y la temperatura que debe mantener".

Los jefes de investigación y desarrollo del Instituto Gamaleya presentaron esta semana todos los avances sobre los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, que logró una eficacia del 91,4%.