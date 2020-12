Detención de Fabián Tablado.

Fabián Tablado, quien había recuperado su libertad en febrero pasado tras cumplir una condena de 24 años por el brutal crimen de su novia Carolina Aló, fue detenido nuevamente este miércoles, acusado de violar la perimetral que tenía sobre el padre de la víctima.

La orden de detención fue emitida este miércoles por el juez de Garantías N°2 de Tigre, Orlando Díaz, tras la solicitud realizada por el fiscal de Sebastián Fitipaldi.

Está previsto que Tablado sea indagado a las 18:00 por el fiscal Diego Callegari, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en violencia de género de Tigre.

Edgardo Aló, padre de Carolina, quien fue asesinada de 113 puñaladas en 1996, denunció a Tablado el 11 de noviembre pasado en la comisaría 1° de Tigre.

La violación de la perimetral, según consta en la denuncia, habría ocurrido el pasado 19 de octubre y quedó registrada en imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

El momento de la detención del femicida. Canal 26.