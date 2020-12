Motochorros matan a joven de tiro en la cabeza. Captura de video.

Un hombre de 34 años murió luego de ser haber sido baleado en la cabeza por dos "motochorros" que lo asaltaron cuando se movilizaba en su bicicleta por la ciudad bonaerense de La Plata, informaron fuentes médicas.

Se trata del músico Santiago Stirz, quien permanecía internado en el Hospital San Martín de la capital de la provincia de Buenos Aires, donde fue intervenido quirúrgicamente y murió en la tarde del miércoles como consecuencia de las heridas sufridas.

Tras conocerse el deceso, un primo de la víctima, quien se encontraba en ese centro asistencial, dijo a Todo Noticias que "Santi" era una persona sana que "no fumaba" y "andaba en bici por toda la ciudad" y que cree que por esto último "su corazón resistió tanto".

"Lo mataron por maldad, porque no le robaron nada", señaló el joven, abrazado a su madre y tía de Stirz, quien recordó que a su sobrino los delincuentes le dejaron "su billetera" y su "celular" intactos.

A su vez, otro de los primos allí presentes dijo que "Santi" era "un ejemplo de persona, maravillosa, un tipo sano, compañero, amaba la música".

"Exigimos justicia, que esto se corte porque pasa con frecuencia (...) Te matan todos los días, te matan por nada", sostuvo.

La víctima fue atacada en calles 47, entre 20 y 21, de La Plata, mientras transitaba en bicicleta cargando una guitarra y una mochila.

Las fuentes detallaron que, de acuerdo con los testigos, Stirz fue abordado por dos hombres en moto, y el que iba de acompañante le efectuó un disparo a quemarropa que le ingresó en el parietal derecho.

El músico quedó tendido en el suelo, por lo que los vecinos llamaron de inmediato al 911.

En el lugar, la Policía secuestró la bicicleta con la que se movilizaba y que los "motochorros" no alcanzaron a robarle.

Los investigadores sospechan que los ladrones le dispararon debido a que el joven llevaba auriculares puestos y no habría detectado cuando los asaltantes le ordenaron a gritos que se detuviera.

La fiscal penal de La Plata, Cecilia Corfield que instruye la causa, pidió al centro de monitoreo las cámaras de la zona para tratar de identificar a los dos delincuentes, que se movilizaban en una moto tipo Tornado, según confió una fuente policial.