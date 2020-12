Declaraciones de la tía de la víctima de inseguridad. Canal 26.

Un hombre de 34 años murió luego de ser haber sido baleado en la cabeza por dos "motochorros" que lo asaltaron cuando se movilizaba en su bicicleta por la ciudad bonaerense de La Plata, informaron fuentes médicas.

Se trata del músico Santiago Stirz, quien estuvo internado en el Hospital San Martín de la capital de la provincia de Buenos Aires, donde fue intervenido quirúrgicamente y murió en la tarde del miércoles como consecuencia de las heridas sufridas.

La víctima fue atacada en calles 47, entre 20 y 21, de La Plata, mientras transitaba en bicicleta cargando una guitarra y una mochila. Fuentes del caso detallaron que, de acuerdo con los testigos, Stirz fue abordado por dos hombres en moto, y el que iba de acompañante le efectuó un disparo a quemarropa que le ingresó en el parietal derecho.

Noticias relacionadas

Este jueves, CANAL 26 estuvo EN EXCLUSIVA con Cristina, tía de la víctima de inseguridad.

"Le pegaron un balazo y entró al hospital con muerte cerebral", comentó muy dolida la familiar de Santiago; y agregó como para que quede muy gráfica la irreversible situación: "Le robaron la vida, que es lo principal".

Your browser does not support the video element.

La familia de Santiago Stirz pide Justicia. Canal 26.

"No tenemos consuelo, queremos Justicia", dijo Cristina ante las cámaras de CANAL 26.

Consultada por Federico Bisutti, respecto de lo que sentía que tenía ganas de decirle a quienes manejan los destinos de la Argentina, dijo la mujer: "Queremos que se cambien las leyes y que los que matan queden en la cárcel. Y que no salgan, porque no salen mejores, salen peor".

Finalmente, sostuvo: "La Justicia no sirve en este país".