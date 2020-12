Collin y su padre Stuart vestidos de princesas, Instagram.



Collin desde que tiene tres años ama a la princesa Elsa y le gusta ponerse el traje celeste para ir a todos lados. Sin embargo, un día el nene llegó triste a la casa porque en el colegio, un compañero le había dicho que usar disfraces de princesas eran cosas de "chicas".

Stuart, su padre, decidió hacer todo lo posible para que Collin se sintiera seguro de quien era y de que nadie ni ninguna opinión pudiera desanimarlo de hacer lo que lo haga feliz. Es por eso que decidió que también acompañar a su hijo vestido con un traje de princesa para mostrarle su apoyo.

Las imágenes se viralizaron y la cuenta de Instagram @scottcreates fue un éxito. “Siento que frente a los comentarios de otras personas, podemos enseñarle a nuestros hijos a huir de quienes son y lo que aman, tratar de complacer a otras personas, o enseñarles a tener el coraje de ser ellos mismos”, reflexionó este australiano.

Scott hizo varios posteos donde reflexiona su rol como padre y se refiere a las críticas negativas que recibe por dejar que su hijo use vestidos y juegue con muñecas de Elsa. “Durante años, mi familia me hizo pensar que dejar que mi hijo se vistiera como Elsa, era un error. Algunas veces hicieron que cuestionara mi decisión, pero el solo ver su cara de felicidad me hace recordar que tomé la decisión correcta”, sostuvo.

“Si mi hijo quiere hacer algo fuera de una ‘norma’ de género, yo también lo haré para que vea que está totalmente bien ser un hombre y usar un vestido”, expresó en otro de sus videos.

A partir de la historia de Collin, Stuart escribió un libro para chicos sobre los roles de género y el empoderamiento. “Se trata de “My Shadow is Pink” (Mi sombra es rosa), donde Scott narra la historia de un niño que lucha por saber quién es y cual es su identidad.